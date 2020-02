Atletico Madrid, Savic: «Ottima partita contro il Liverpool. La Serie A…»

Stefan Savic, dopo la vittoria del suo Atletico Madrid sul Liverpool parla della sfida e della Serie A: le sue parole

Dopo la bella vittoria del suo Atletico Madrid sul Liverpool, Stefan Savic ha commentato il match e non solo a Sky Sport.

LA GARA – «Penso che abbiamo fatto un’ottima partita tatticamente. Siamo riusciti a vincere e siamo molto contenti perché non è facile battere questo Liverpool. Ma sono solo i primi 90 minuti. Manca il ritorno, vedremo come andrà a finire. I nostri tifosi sono i migliori in Europa. Avete visto com’erano incredibili per tutto il tempo. Con loro possiamo fare grandi cose. Siamo contenti di poter contare su di loro nei momenti di difficoltà».

SERIE A – «Seguo ancora la Serie A. Quest’anno è molto interessante con Juventus, Inter e una squadra che sta facendo benissimo come la Lazio. Mi piacerebbe che vincessero i biancocelesti».