La società bianconera cerca introiti per il colpo Ramsey. Calciomercato Juve: Audero e Rogerio possono andare via subito

Possibili plusvalenze e introiti dalla cessione dei giovani talenti in giro per l’Italia: è questa la missione della Juventus e di Fabio Paratici. Il direttore sportivo vuole far cassa e cerca denaro liquido da riversare nelle casse dell’Arsenal per l’acquisto anticipato di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese può trasferirsi in bianconero già a gennaio (avrebbe già sostenuto la prima parte delle visite mediche in un luogo segreto) e la Juve può cedere alcuni giovani per finanziare il colpo. Calciomercato Juve: alla ricerca di plusvalenze.

La Juventus può cedere Rogerio in Premier League. Il terzino sinistro, in prestito al Sassuolo, potrebbe andare via per 20 milioni (Chelsea e Wolverhampton sulle sue tracce). Inoltre, la Juve può fare cassa dal riscatto anticipato, da parte della Sampdoria, di Emil Audero. Il portiere si sta ben comportando, i doriani possono versare gli 11 milioni per il riscatto già nell’immediato, con la Juve che manterrebbe il diritto di ricompra a 15 milioni entro fine anno. Più che un’apertura, quello dell’Arse­nal per Ramsey è un piccolo spiraglio, in cui la Juventus vuole comunque provare a infilarsi. Venti milio­ ni sono ancora tanti, ma c’è an­ cora tempo per rosicchiare qualcosa alla controparte.