Aurelio De Laurentiis, ricoverato in ospedale nei giorni scorsi, è stato dimesso ieri: il numero uno del Napoli comunque non seguirà la squadra nella trasferta con l’Arsenal

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato dimesso ieri dall’Ospedale Gemelli di Roma dove era ricoverato da qualche giorno per alcuni accertamenti, come comunicato dalla stessa società azzurra l’altro giorno. A confermarlo Il Mattino, che ha parlato di alcuni controlli clinici a cui il numero uno partenopeo è stato sottoposto. Nessuna preoccupazione comunque: De Laurentiis starebbe bene, anche se adesso dovrà rimanere a riposo per qualche tempo.

Dunque il presidente azzurro non seguirà quasi sicuramente la squadra a Londra in vista della partita di dopodomani contro l’Arsenal, presso l’Emirates Stadium: ADL seguirà il match dalla tv dalla sua abitazione romana, mentre a rappresentare la delegazione napoletana nel consueto pranzo UEFA a poche ore dalla partita ci sarà suo figlio Edoardo De Laurentiis.