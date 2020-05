La polizia ha fatto un controllo a sorpresa nel centro sportivo del LASK, in Austria: verificate le norme di sicurezza in campo

La polizia ha fatto irruzione durante un allenamento del LASK per controllare che fossero rispettate le norme di sicurezza previste dal protocollo anti Coronavirus.

I controlli in Austria sono volti a condurre le squadre verso la ripresa del campionato, che dovrebbe riprendere in via ufficiale tra fine maggio e inizio giugno.