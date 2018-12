Avellino, Gubitosa è il nuovo presidente

Novità a livello societario per l’Avellino: Michele Gubitosa è il nuovo presidente del club di Serie B, con Taccone che cambia ruolo

La formazione di Mimmo Toscano è al lavoro per risalire la classifica, ma in casa Avellino si pensa anche alle novità in società. Ci sono infatti importanti novità dopo l’ultima riunione dirigenziale, che ha visto diversi cambi di ruolo: Michele Gubitosa, ex vice-presidente, è ufficialmente il nuovo numero uno dei Lupi.

TACCONE CAMBIA RUOLO – Nuovo ruolo in società anche per l’ex presidente Walter Taccone, che diventa amministratore unico. Cambi e novità per il club campano di Serie B, pronto a rilanciare l’ambizioso progetto.