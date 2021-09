Azmoun: «Lo Zenit ha rifiutato un’offerta della Roma. Andrò via da svincolato»

Sardar Azmoun ha parlato dal ritiro dell’Iran del suo futuro e della possibilità di approdare alla Roma

«Ho un contratto. Anche se volessi lasciare lo Zenit, il club può fermarmi e non c’è niente che possa fare. Ho avuto offerte da Tottenham, Lione, Leverkusen e Roma e loro le hanno rifiutate. Se andrò via, lo farò quest’estate come svincolato».