Babacar Lecce, fumata bianca in arrivo per il trasferimento

Khouma El Babacar al Lecce: ci siamo. Via libera per l’arrivo dell’attaccante del senegalese in Puglia. Le ultime

Khouma El Babacar salvo sorprese vestirà la maglia del Lecce. Trattativa lunghissima che sembra arrivata alla conclusione.

Fumata bianca vicinissima per l’arrivo dal Sassuolo della punta africana. Il giocatore è atteso in Salento, dove potrà firmare il contratto che lo legherà alla formazione di Liverani. Babacar in cerca del rilancio in Serie A dopo una stagione non esaltante in neroverde. 3 milioni per il prestito e 4 per il riscatto obbligato: queste le cifre dell’affare secondo Alfredo Pedullà.