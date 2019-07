Badelj saluta la Lazio: centrocampista vicino al Bordeaux

Milan Badelj è vicinissimo al Bordeaux. Il centrocampista saluterà la Lazio dopo un solo anno, non particolarmente fortunato

Il futuro di Milan Badelj sarà in Francia. Dopo essere arrivato alla Lazio a parametro zero e aver vissuto un anno non particolarmente fortunato, dove è stato impiegato pochissimo da Inzaghi, il centrocampista si trasferirà al Bordeaux.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’affare sarà chiuso per 5 milioni. In Francia, il regista croato, ritroverà il suo ex allenatore in viola, Paulo Sousa.