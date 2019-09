Badelj: «Sfruttiamo il momento positivo. Il Milan si affronta con coraggio»

Badelj parla della prossima sfida contro il Milan: le parole del centrocampista viola sulla gara con i rossoneri

Ai microfoni del canale ufficiale viola, Badelj parla della prossima sfida con il Milan. Le parole del centrocampista della Fiorentina.

VITTORIA – «Grazie alla vittoria sto molto bene. Finalmente è arrivata, l’abbiamo meritata dall’inizio della stagione quando abbiamo affrontato avversari arrivati nelle prime tre. Ora è il momento di sfruttare la vittoria e il momento positivo e provare a vincere ogni gara».

RIBERY – «Già la sua figura è d’impatto. Quando vediamo in allenamento come si comporta e come si allena, come gioca, come soffre quando le cose non vanno bene, è un esempio».

MILAN – «Si affronta con il coraggio. San Siro è un bello stadio in cui giocare. Metteremo tutto in campo. Rebic è un attaccante pericoloso, un altro che conosco è Calhanoglu che ci ha fatto anche gol».