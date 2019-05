Bakayoko, messaggio di addio al Milan su Instagram – FOTO

Il centrocampista del Milan, Bakayoko, ha salutato i tifosi con un messaggio di addio su Instagram – FOTO

Bakayoko lascia il Milan e saluta i tifosi. Nonostante l’annata complicata e i difficili rapporti con Gattuso, il centrocampista rossonero ha ringraziato tutti per la sua avventura al Milan.

Ecco le sue parole: «Nonostante la vittoria di ieri non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo e finire in top 4 per offrirti la Champions la prossima stagione. Grazie per questi bei ricordi che mi accompagneranno ovunque e per sempre. A presto. Forza Milan».