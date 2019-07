Bale Real Madrid, sul gallese sirene cinesi. Offerto un super ingaggio

Bale Real Madrid, lo Jiangsu piomba sul gallese. Il club cinese pronto ad offrire 15 milioni a stagione all’attaccante

I rapporti tra Bale e il Real Madrid sono ormai ai minimi termini. È ai margini della squadra da settimane, come testimoniato anche da Zinedine Zidane. Secondo il francese i Blancos stanno trattando con un club per le sue cessione e, spiega il Mundo Deportivo, potrebbe essere il Jiangsu.

In base a quanto riportato dalla testata spagnola, i cinesi avrebbero pronto un contratto per l’attaccante da 15 milioni a stagione. Da capire adesso se il futuro dell’ex Tottenham potrà davvero essere in oriente.