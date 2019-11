Bale, scoppia il caso: si allena in Galles ma non con il Real Madrid

Scoppia il caso Gareth Bale in casa Real Madrid: con i ‘Blancos’ non si allena, ma in nazionale con il Galles invece sì

Dopo gli ultimi mesi dove sembrava esser tornata la calma in casa Real, scoppia un nuovo caso Gareth Bale. Il gallese ha iniziato da titolare nello scacchiere di Zidane, poi nelle ultime settimane ha perso il posto, fino ad allenarsi a parte per un sospetto infortunio.

Ma, secondo quanto riportato da Marca, l’ex Tottenham si sta allenando in Galles con la Nazionale senza problemi agli ordini di Ryan Giggs. Anche l’ultima apparizione in campo è arrivata in Nazionale: lo scorso 13 ottobre, nella sfida contro la Croazia. Un vero e proprio caso.