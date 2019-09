Bale: «Situazione al Real Madrid? So come gestirla»

Gareth Bale parla dal ritiro della Nazionale gallese: le parole dell’attaccante sulla sua situazione al Real Madrid

Bale si trova in una situazione che non è sicuramente delle migliori. Il gallese, dal ritiro della Nazionale, ha parlato proprio di ciò che è accaduto negli ultimi mesi al Real Madrid.

«Gli ultimi mesi? Non geniali ma nemmeno i peggiori. Ricordo che con Harry Redknapp non ho giocato per un anno. Non è stato il massimo ma l’ho superato e so come gestire la situazione. Critiche? Non le ascolto perché non sanno di cosa parlano. La maggioranza delle persone non conosce la situazione» ha dichiarato l’attaccante gallese.