Ballotta: «Derby? Psicologicamente la Lazio arriverà provata dall’eliminazione e la Roma...»

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha parlato del momento dei biancocelesti in vista del derby contro la Roma

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha parlato a TMW Radio.

DERBY – «Psicologicamente la Lazio arriverà provata dall’eliminazione e la Roma rinfrancata dalla qualificazione. Ma è tutto comunque difficile da leggere in anticipo, sarà una gara equilibrata. Le coppe vanno giocate ed onorate e servono anche per far crescere i giocatori più velocemente. Se Sarri ha in parte snobbato le Coppe ha commesso un errore. Sulla rosa corta ha ragione, ma creare questo alibi ha tolto profondità alla stagione laziale».