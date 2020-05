Ballotta: “Inzaghi batte cassa ma Lotito è sordo” – VIDEO

Le dichiarazioni dell’ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, su Simone Inzaghi e il mondo biancoceleste

Marco Ballotta, ex portiere fra le altre della Lazio, ha parlato del momento d’oro dei biancocelesti e anche del rapporto tra Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, e il mondo laziale. Le sue parole.

«Inzaghi conosce tutti a Formello, è l’uomo ideale per questa Lazio. Anche Tare e Lotito, c’è il contesto giusto di amici, chiaramente fino a quando le cose vanno bene. Tutti conoscono bene pregi e difetti, litigano ma basta un niente per fare pace. Le sirene per Inzaghi ci sono e lui va a battere cassa da Lotito ma il presidente è sordo».