Il Brescia tenta il colpo Mario Balotelli. Contatti in corso con Mino Raiola, suo agente: Cellino ci prova

Il presidente Cellino vorrebbe festeggiare il ritorno del Brescia in Serie A a distanza di 8 anni dall’ultima apparizione con un colpo importante. Oltre a tenere Tonali, Donnarumma e Torregrossa, il numero uno delle Rondinelle sarebbe pronto a una mezza follia per riportare in Italia il bresciano Mario Balotelli, che ha festeggiato sui social la promozione in Serie A dei lombardi.

Secondo le ultime indiscrezioni, Cellino farà un concreto tentativo per riportare in Italia Mario. L’attaccante sta facendo al Marsiglia ma non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare nella nostra Serie A. Alle big non interessa e per il classe ’90 potrebbe esserci una nuova esperienza, nella sua Brescia.