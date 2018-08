L’allenatore del Nizza, Patrick Vieira, ha parlato della volontà di lasciar andare via Mario Balotelli dalla squadra rossonera

Mario Balotelli è ormai un separato in casa del Nizza. Sulla cessione dell’attaccante classe 1990, l’allenatore dei rossoneri Patrick Vieira ha parlato dopo la sconfitta interna contro il Reims (0-1) all’esordio in campionato: «Il giocatore vuole andare via, quindi non posso dichiarare che resterà qui. Vogliamo giocatori che abbiano piacere di far parte di questa squadra, è una situazione complicata e difficile – le sue parole a Canal + – Il club proverà a fare il possibile per concretizzare la sua cessione». Su di lui, accostato di recente a Parma e Napoli, è arrivata una recente offerta dell’Olympique Marsiglia, ritenuta però troppo bassa dal presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivère.