Balotelli e la scommessa col barista: lo scooter finisce in mare! – VIDEO

Ennesima “balotellata” per SuperMario: Balotelli scommette con un barista, lui si butta in mare con lo scooter! – VIDEO

Continuano le “imprese” extracalcistiche di Mario Balotelli.

L’attaccante, in vacanza a Napoli, ha scommesso 2000 euro con un barista di Mergellina che non avrebbe avuto il coraggio di buttarsi in mare con lo scooter.

Il giovane barista ha accettato la scommessa: ecco il video che testimonia la “balotellata”.