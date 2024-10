Balotelli Genoa, Raiola specifica: «Ecco quando si saprà la decisione definitiva»

Balotelli Genoa, le parole del procuratore Enzo Raiola su quello che sarà la sua decisione sulla proposta da parte dei rossoblu

Ai microfoni di Radio Sportiva Enzo Raiola, agente di Mario Balotelli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo possibile arrivo al Genoa.

LE PAROLE – «Ho la fortuna di conoscere Zangrillo e da tempo so che è un grande estimatore di Mario. Avvicinarlo al club di cui è presidente sarebbe per lui un grande piacere. Oggi siamo in una situazione di attesa da parte della direzione tecnica del Genoa. Sappiamo quello che può dare Mario, è pronto, carico e non vede l’ora, speriamo che questo matrimonio si faccia in tempi brevi. Sicuramente dopo il match contro il Bologna capiremo se si può concludere o no».