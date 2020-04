Balotelli: «Ibrahimovic diceva che ero scarso e non avrei giocato all’Inter»

Balotelli racconta un aneddoto dei tempi dell’Inter: ecco cosa gli disse Ibrahimovic la prima volta che i due condivisero lo spogliatoio

Nel corso della diretta Instagram con Fabio Cannavaro, Mario Balotelli ha raccontato un particolare retroscena riguardante il suo primo incontro con Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole del calciatore del Brescia sullo svedese, con cui ha condiviso lo spogliatoio durante i suoi trascorsi all’Inter.

«Ibrahimovic? Quando ero piccolo ero seduto di fronte a lui in spogliatoio con la prima squadra e lo guardavo, lo fissavo. Lui mi ha detto: “Tu pensi di giocare qua? Farai l’allenamento oggi e poi non verrai più qui, non giocherai mai più”. E mi diceva che ero scarso. Poi però ha detto lui a Raiola di prendermi, dicendo: “E’ più forte di me”».