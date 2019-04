Mario Balotelli rischia la squalifica con la prova tv. L’attaccante rischia fino a 8 turni di stop dopo una colluttazione poco amichevole con Pablo

Mario Balotelli rischia fino a 8 giornate di squalifica! L’attaccante del Marsiglia, che ha iniziato la sua seconda avventura francese nel migliore dei modi, con 7 gol in 10 gare, rischia una lunga squalifica e probabilmente anche la Nazionale. Il giocatore, non convocato da Mancini nell’ultimo periodo ma nel mirino del commissario tecnico azzurro per i prossimi impegni, potrebbe dire addio, forse in maniera definitiva, al sogno di tornare in nazionale. L’attaccante rischia una lunga squalifica a causa di una manata inizialmente sfuggita all’arbitro di Bordeaux-Marsiglia di venerdì scorso.

La sfida, terminata con la vittoria dei padroni di casa per 2-0, è stata ad alta tensione per Mario. Il centravanti è entrato in campo al minuto 69 ed è entrato in tensione con il difensore Pablo che ad un certo punto è dovuto uscire momentaneamente perché sanguinante dal naso. Il brasiliano è stato ammonito per proteste e si è ‘vendicato’ con una spallata energica nei confronti di Mario, lasciando poi i suoi in 10 perché espulso. A fine gara però Pablo ha parlato ai giornalisti spiegando di aver ricevuto un colpo al volto da parte dell’italiano che gli ha provocato la rottura del setto nasale. Spetta alla Commissione disciplinare decidere se analizzare o meno le immagini: l’attaccante rischia dalle 5 alle 8 giornate di squalifica.