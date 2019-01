Marsiglia, è fatta per Balotelli! Domani le visite mediche

E’ fatta per Mario Balotelli al Marsiglia: domani sono in programma le visite mediche – 22 Gennaio, ore 18.20

Mario Balotelli andrà al Marsiglia! L’attaccante italiano era stato accostato a diverse squadre, tra cui al West Ham nelle scorse ore. Ma ora la telenovela è pronta a chiudersi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’attaccante andrà infatti a Marsiglia. Balotelli ha trovato l’intesa per un contratto di 6 medi fino al termine della stagione. L’attaccante è atteso domani in città per sostenere le visite mediche e per firmare i contratti.

Nelle ultime ore anche il West Ham si propone per l’acquisto di Balotelli. Sarebbe un ritorno in Premier League

In questi ultimi giorni sta tornando a far parlare di sé con una certa frequenza. Si tratta di Mario Balotelli, la cui esperienza al Nizza pare ormai agli sgoccioli. Con la finestra di mercato invernale, si sono avanzate numerose ipotesi circa la sua nuova destinazione, tutte indiscrezioni accomunate da una costante: l’addio sicuro dal club francese.

Diverse squadre hanno mostrato interesse per l’attaccante. Il Marsiglia sembrava pronto ad ingaggiarlo per prolungare la sua esperienza in Ligue 1. Ultimamente, però, complice l’addio shock di Boateng, anche il Sassuolo ha cominciato a studiarne il profilo. Il punto cruciale per il presidente Squinzi resta l’ingaggio del giocatore, ritenuto eccessivamente alto. Ma si è aggiunta anche un’altra pretendente, il West Ham, che vorrebbe riportare SuperMario in Premier League dopo le esperienze di City e Liverpool.

Gli Hammers si sono fatti sotto con decisione in queste ultime ore dopo aver ricevuto un’offerta di 45 milioni di euro per Arnautovic, altro ex nerazzurro. La possibilità di tornare in Inghilterra sembra allettare molto Balotelli, non solo dal punto di vista economico, ma anche per il prosieguo della sua carriera. Non è un segreto, infatti, che l’attaccante voglia tornare a vestire la maglia della Nazionale. Per farlo, un campionato altamente competitivo come quello inglese potrebbe essere la scelta ideale.