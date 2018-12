Balotelli, arriva la preconvocazione in Nazionale

Mario Balotelli convince il ct Ventura per le preconvocazioni per i prossimi impegni contro Spagna e Macedonia

Balotelli potrebbe tornare in Nazionale. L’attaccante del Nizza è stato infatti preconvocato dal ct azzurro Giampiero Ventura per i prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali 2018 contro Spagna e Macedonia. La comunicazione, come riporta Sky Sport, è arrivata al club francese da parte della Figc in mattinata. Se l’ex attaccante del Liverpool tornerà a vestire la maglia azzurra dopo oltre due anni non è cosa certa, ma la preconvocazione è un atto obbligatorio che la Federazione deve adempiere prima della lista finale.

OTTIMO INIZIO – Al Nizza, il calciatore sta vivendo una rinascita. Dopo il ‘rifiuto’ del Liverpool, che lo ha ceduto praticamente a costo zero ai francesi, l’attaccante si sta rifacendo: 4 reti in 3 partite tra campionato ed Europa League. Balotelli ha finalmente trovato il suo club? Chissà, ma Ventura sta apprezzando questa sua ripartenza professionale.