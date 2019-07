Balotelli quale futuro? In Italia solo Brescia e Parma lo vogliono

Mario Balotelli, attualmente svincolato, potrebbe presto tornare in Italia: Brescia e Parma sono sulle sue tracce

Mario Balotelli, svincolato di lusso, ha molti estimatori. In Italia lo vorrebbero Parma e Brescia due piazze tranquille dove potrebbe ripartire. Sì perchè le big non sono interessate all’ex Inter: la Fiorentina ha fatto sapere di no Juventus, Milan, Inter, idem. Del Napoli alcuna traccia, la Roma guarda altrove e pure la Lazio non sembra a oggi su Super Mario.

Gli emiliani lo vorrebbero come uomo copertina del loro attacco e potrebbero spingersi quasi anche fino a quasi 3 milioni a stagione per averlo. Il Brescia non a simili cifre ma avrebbe certamente il fascino di casa e quello di giocare per il progetto di un profondo intenditore di pallone come Cellino. E’ uno svincolato di lusso, ma alle big non interessa.