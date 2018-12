Il Sassuolo sulle tracce di Mario Balotelli. L’attaccante del Nizza è pronto a tornare in Serie A: le ultimissime

Mario Balotelli è in rotta con PatrickVieira, allenatore del Nizza. L’attaccante italiano non ha ancora segnato in questa stagione ed è pronto a cambiare aria, già a gennaio. Il centravanti classe ’90, dopo due ottime stagioni in Francia, sente che è arrivata l’ora di andarsene, specie dopo l’arrivo di Vieira sulla panchina del club della Ligue 1. Tra i due non è mai sbocciato il feeling e la reazione di Mario nei confronti del suo tecnico dopo il cambio nell’ultima gara.

Il calciatore vuole recuperare la Nazionale, Mancini lo aspetta: «Il tempo passa anche per Balotelli, non può permettersi di lasciarsi sfuggire occasioni importanti. Serve che nella sua testa scatti qualcosa: sta perdendo tanto tempo, ma io continuo a credere in lui perché è uno che fa divertire i tifosi, fa emozionare coi suoi gol ed ha tante potenzialità. Da parte mia, la speranza sarà sempre l’ultima a morire». Stando alle ultime indiscrezioni riportate da sassuolonews.net, sulle tracce dell’attaccante ex Milan e Inter ci sono diversi club, tra cui il Sassuolo. L’affare è difficile ma i neroverdi potrebbero fare un tentativo, a due condizioni: la cessione di Babacar e la riduzione dello stipendio da parte di Mario.