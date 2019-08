Balotelli verso il Flamengo. Tramontata la pista Hellas Verona: ecco perché

Balotelli sempre più vicino a una nuova vita in Brasile al Flamengo, l’Hellas Verona si tira indietro per due motivi

Balotelli può davvero lasciare l’Europa e trasferirsi al Flamengo: il club brasiliano ha nettamente superato l’Hellas Verona nella corsa all’attaccante.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la società di Setti si sarebbe tirata indietro per due motivi: le elevate richieste di Balotelli per l’ingaggio; la squalifica ancora da scontare in Serie A, che lo avrebbe costretto a scendere in campo non prima del 25 settembre.