Balzaretti: «Kulusevksi è un crack assoluto» – VIDEO

L’ex giocatore Federico Balzaretti parla di Dejan Kulusevski, giovane del Parma ma da giugno di proprietà della Juve

Stagione straordinaria di Dejan Kulusevski, che al Parma si è messo in mostra, attirando su di sé gli occhi della Juve, che lo ha acquistato per giugno. A parlare del giovane talento è stato Federico Balzaretti, ex giocatore.

«È il più giovane calciatore nei primi 5 campionati ad aver partecipato ad almeno 10 gol. 7 assist e 50 gol. Il secondo per numero di assist per tutta Europa, dietro solo a Sancho. Stiamo parlando un crack assoluto».