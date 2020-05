Balzarini: «Tonali alla Juve? Solo se va via Pjanic ma occhio all’Inter»

Gianni Balzarini, giornalista di Sport Mediaset e grande esperto di Juventus, parla in esclusiva su JuventusNews24

Gianni Balzarini, giornalista di Sport Mediaset, in esclusiva su JuventusNews24 per commentare le ultime notizie ed analizzare la prossima sessione di mercato della Juventus.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24

Quindi che centrocampo sarà quello della Juve il prossimo anno?

«Per motivi diversi sia Jorginho sia Paredes sono profili impraticabili. Pjanic ha scelto una grandissima squadra come il Barcellona, ma sarebbe contento anche di rimanere alla Juventus. Sicuramente andrà via Khedira – lo dò al 99,9% – ma con l’arrivo di Kulusevski saresti numericamente tranquillo. Poi non si possono escludere altri inneschi dovessero uscire, ad esempio, Rabiot o Matuidi».

Niente Tonali?

«Sarebbe una pista concreta solo se andasse via Pjanic, considerando che in rosa hai anche Bentancur. Ma occhio anche all’Inter che è molto attiva su quel fronte»