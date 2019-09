Banfield, ore decisive per Crespo: l’ex Milan verso l’esonero

Hernan Crespo verso l’esonero: l’ex Milan e Inter a un passo dal divorzio col Banfield, club del campionato argentino

Hernan Crespo e il Banfield: le strade del club argentino e dell’ex attaccante di Milan, Inter e Parma potrebbero dividersi.

Come si apprende dalla Nacion, il club entro 24 ore dovrebbe prendere una decisione definitiva circa il futuro dell’attuale tecnico della squadra che milita nel massimo campionato albiceleste. Risultati poco esaltanti per Crespo, con sole 4 vittorie in 18 partite in Primera Division.