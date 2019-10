Barca Inter: Messi presente nella rifinitura blaugrana

Il Barcellona sta svolgendo la rifinitura in questi minuti in vista della partita di domani contro l’Inter: Messi è presente

Leo Messi c’è. Questa è la notizia più importante che emerge dalla rifinitura del Barcellona, in corso di svolgimento in questi minuti presso il centro sportivo blaugrana. L’argentino, le cui tenuta è ancora da verificare, è sceso in campo per ultimo al fianco di Luis Suarez.

C’è ancora comunque un alone di dubbio sull’effettiva disponibilità di Messi per la partita di domani. Difficile ipotizzare che Valverde lo rischi e lo schieri dal primo minuto.