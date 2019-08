Barcellona, Bartomeu sul mercato: «Non è ancora finito»

Barcellona, il presidente Bartomeu non chiude il mercato: «Non è ancora finito, ci siamo rafforzati ma ci sarà qualche aggiunta»

Il mercato del Barcellona è stato già ricchissimo con gli arrivi di De Jong, Griezmann, Neto e per ultimo Firpo. Il presidente blaugrana Bartomeu, tuttavia, conferma che le trattative per la sua squadra non sono finite:

«La sfida è dare continuità ai successi raggiunti, abbiamo uno staff eccezionale e straordinario con il quale aspiriamo a tutti i titoli. Ci siamo rafforzati con Griezmann, De Jong, Neto e Wagué e saremo guidati da Messi, il miglior giocatore della storia, ma il mercato non è finito e ci sarà ancora qualche aggiunta».