Barcellona, Braida verso l’addio ai catalani nelle prossime settimane dopo aver ricoperto dal 2015 il ruolo di consulente

La storia tra Ariedo Braida ed il Barcellona pare arrivata ai titoli di coda. Il consulente di mercato, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sta infatti negoziando la sua uscita dal club blaugrana. Un addio che dovrebbe consumarsi nelle prossime settimane.

Le parti sono infatti al lavoro per la risoluzione del contratto del dirigente italiano. Braida era approdato in Catalogna come consulente di mercato nel 2015, per poi firmare un rinnovo quinquennale fino al 2021.