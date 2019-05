Barcellona, non solo De Jong e De Ligt: piace un altro talento dell’Ajax

Non solo de Jong e de Ligt: il Barcellona ha messo gli occhi su un altro talento dell’Ajax che i catalani vogliono portare in Liga

Il Barcellona continua a guardare in casa Ajax per il mercato. Dopo aver ingaggiato de Jong, che diventerà blaugrana a fine stagione, e aver messo un’ipoteca su de Ligt, i catalani continuano a monitorare i talenti olandesi. L’ultimo nome che piace, e non poco, alla dirigenza spagnola, è quello di van de Beek.

Come riporta il Mundo Deportivo, i catalani proveranno a portare in Spagna il centrocampista dei lancieri. Sul giovane c’è anche il Real Madrid: è Clasico anche sul mercato.