Il Barcellona vuole chiudere per Griezmann: costerà più della clausola rescissoria!

Il Barcellona vuole stringere i tempi per Antonine Griezmann: settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per l’arrivo del francese

Il Barcellona continua a lavorare a ritmi serrati per il doppio colpo di mercato che manderebbe in visibilio i tifosi blaugrana: Griezmann e Neymar. Secondo fonti spagnole, la trattativa per l’acquisto dell’attaccante francese potrebbe sbloccarsi presentando un’offerta superiore alla clausola, che ad oggi è di 200 milioni ma da lunedì (giorno di apertura del mercato) scenderà a 120.

Per questo motivo che il Barcellona sta ultimando il piano d’attacco: l’idea del club è quella di offrire sei milioni in più rispetto ai 120 stabiliti dalla clausola rescissoria, per provare a convincere i Colchoneros. Dalla Spagna fanno sapere che Simeone avrebbe chiesto di inserire nella trattativa anche Nelson Semedo, giocatore che però il Barça non vorrebbe dare via.