Barcellona, Coutinho verso l’addio: due big di Premier sulle sue tracce

Philippe Coutinho sarebbe prossimo a dire addio al Barcellona: sulle sue tracce si sono fatte avanti due squadre di Premier

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Philippe Coutinho sarebbe ormai prossimo a lasciare il Barcellona. Il calciatore avrebbe rivelato ai suoi amici di voler andare via, soprattutto dopo essersi coperto le orecchie davanti ai tifosi del Camp Nou in occasione dei quarti di Champions con lo United.

Il calciatore brasiliano potrebbe finire in Premier. Secondo le ultime indiscrezioni, sulle sue tracce si è fatto avanti lo stesso United, che però non avrà la Champions l’anno prossimo, e il Chelsea. Ma non solo. Ci sarebbe anche l’interessamento del Psg.