Barcellona, Coutinho: «La gente si aspetta di più da me». Indizi sul futuro

I tifosi del Barcellona sono delusi della stagione di Coutinho. Il diretto interessato ammette i propri errori e fa chiarezza sul futuro

Philippe Coutinho ha disputato una stagione mediocre al Barcellona. Lo stesso brasiliano ha ammesso la sua delusione ai media verdeoro.

Ecco le sue parole riportate da Marca:«Per me non è stata una grande stagione. Sono stato al di sotto da quello che mi aspettavo e da quello che la gente si aspetta da me. Futuro? Voglio conquistare la fiducia di tutti lavorando duro».