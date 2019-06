Barcellona, la Croazia sulla nuova maglia: «Non puoi batterci» – FOTO

In molti lo hanno pensato: il Barcellona per maglia della nuova stagione ha “copiato” la divisa della Croazia.

Se n’è accorta anche la selezione, che ha scherzato sui social con i blaugrana riguardo la somiglianza:«Bel tentativo, Barcellona, ma non puoi battere gli scacchi biancorossi»..

Ecco il post pubblicato su Twitter dal profilo della Nazionale croata:

🤔🧐😉 Nice try @FCBarcelona, but you can't beat red-and-white checkers 🔴⚪️#Croatia pic.twitter.com/LTYKYpEZ8x

— HNS (@HNS_CFF) June 3, 2019