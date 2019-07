Barcellona, ecco la terza maglia per la stagione 2019-2020 – FOTO

Barcellona, ecco la terza maglia per la stagione 2019-2020 dei blaugrana – FOTO

Nonostante non ci siano riscontri nei profili social del Barcellona, su Twitter già circola la foto della terza maglia dei blaugrana per la stagione 2019-2020. Si sapeva da tempo che la camiseta sarebbe stata di colore celeste, ma i particolari, fino ad ora, non erano stati resi noti.

Nell’immagine che segue si può notare il motivo principale, una rielaborazione dello scudetto del club, ripetuto in rombi. Il richiamo al passato anni 90′ è evidente, ancor di più notando il logo vintage della Nike.