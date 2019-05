Barcellona, l’ex Suarez esulta contro il Liverpool. Adani impazzisce – FOTO

Suarez sblocca Barcellona-Liverpool. L’uruguaiano si sblocca in Champions e esulta contro la sua ex squadra – FOTO

Il Barcellona va in vantaggio grazie all’ex della sfida Luis Suarez! Il campione uruguaiano beffa Alisson in scivolata, depositando in rete dopo il bel lancio di Jordi Alba al 26′ pt. La rete del bomber blaugrana fa impazzire Lele Adani, che esalta il giocatore durante la cronaca della sfida su Sky.

Suarez si sblocca finalmente in Champions League nella sfida più delicata per lui: l’attaccante esulta così contro il suo vecchio club: