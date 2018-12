Il Barcellona fa chiarezza sulla vicenda Rabiot e la Juve spera

Il Barcellona, attraverso un comunicato ufficiale, ci tiene a far chiarezza sulla vicenda di mercato riguardante Rabiot

Il Barcellona fa chiarezza sulla vicenda Rabiot. Questo il comunicato ufficiale diramato dal club blaugrana in merito ai fatti che li vedono coinvolti in una trattativa di mercato: «Di fronte alle notizie apparse in Francia, il Barcellona dichiara che non c’è stata alcuna violazione delle norme relative al tesseramento dei giocatori del PSG. Gli unici contatti risalgono al mese di agosto e a una settimana fa. In entrambi i casi, i contatti sono stati presi con i dirigenti del Paris Saint-Germain per mostrare l’interesse del Barcellona per il calciatore Adrien Rabiot. Il Barcellona ha sempre voluto lavorare con la massima trasparenza col PSG e con qualsiasi altro club. Il Barcellona nega l’esistenza di qualsiasi tipo di accordo con il giocatore del PSG Adrien Rabiot».

La Juve, interessatissima al giocatore francese, rimane dunque alla finestra pronta ad approfittare di una ritirata dei blaugrana. Paratici sta preparando l’offensiva per giugno sempre che i catalani non chiudano l’affare già nella sessione di mercato invernale.