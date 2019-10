Barcellona, Griezmann: «Gara difficile, Conte è un ottimo tecnico»

Barcellona, Griezmann parla in conferenza stampa in vista della gara di Champions League contro l’Inter. Ecco le sue parole

Griezmann ha parlato in conferenza stampa in vista di Barcellona–Inter: «Non so se è la più difficile da quando sono qua, ma sono certo che Conte è un ottimo tecnico che ha sempre ottenuto ottimi risultati».

«Per questo domani sarà una gara difficile in cui dovremo dare il meglio di noi stessi. Dovremo fare un grande lavoro di squadra per vincere e portare a casa i tre punti, unica cosa che conta».