Barcellona Inter, De Vrij: «Nulla è impossibile, siamo carichi e fiduciosi»

Stefan De Vrij non ha paura del Barcellona: il difensore olandese dell’Inter è convinto che i nerazzurri possano fare risultato al Camp Nou

A Barcellona senza alcuna paura: questo il motto dell’Inter di Conte per la sfida di Champions League. A ribadirlo è Stefan De Vrij, intervistato da Inter TV. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sappiamo come poter far male al Barça. Nulla è impossibile, siamo qui per giocare la nostra partita e fare risultato. Siamo carichi e fiduciosi. Rispetto all’anno scorso, siamo migliorati sicuramente, abbiamo più esperienza, e c’è anche un modulo tattico diverso».