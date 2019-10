Barcellona Inter, ecco i convocati blaugrana: Messi, c’è il verdetto

Diramata la lista dei convocati di Valverde per Barcellona Inter, big match di Champions League: decisione presa su Messi

Valverde scioglie ogni dubbio in casa Barcellona: rilasciata la lista uffuciale dei convocati per l’impegno di Champions League contro l’Inter. Presente Messi nell’elenco, ma resta da capire se potrà scendere in campo dal 1′.

Portieri: ter-Stegen, Neto.

Difensori: Semedo, Piqué, Todibo, Lenglet, Wague, Fripo.

Centrocampisti: Rakitic, Busquets, Arthur, Alena, S. Roberto, de Jong, Vidal.

Attaccanti: Suarez, Messi, Dembélé, Griezmann, Perez.