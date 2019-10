Barcellona Inter, ecco la probabile formazione dei nerazzurri

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Barcellona Inter, ecco la probabile formazione nerazzurra per il match del Camp Nou

L’Inter si appresta a sfidare il Barcellona nella seconda giornata di Champions League al Camp Nou. Dopo che Romelu Lukaku ha alzato bandiera bianca per un affaticamento muscolare, Antonio Conte sarà costretto a schierare come coppia d’attacco Alexis Sanchez insieme a Lautaro.

Tutto confermato per il resto con Handanovic in porta, difesa a tre con Godin, De Vrij e Skriniar mentre a centrocampo avranno una maglia da titolare D’Ambrosio (in vantaggio su Candreva) e Asamoah sulle fasce. In mezzo confermatissimo Sensi insieme a Brozovic e Barella.

Inter (3-4-2-1) probabile formazione: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Brozovic, Barella, Asamoah; Sensi, Sanchez; Lautaro.