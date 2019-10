Barcellona Inter: Griezmann non funziona ancora nel tridente

Griezmann non è ancora ben inserito negli schemi del Barcellona. Soprattutto quando si gioca col tridente in avanti

Nonostante la vittoria nel finale, il Barcellona non ha giocato una buona gara contro l’Inter. Tra le molte cose che non hanno funzionato c’è la posizione di Griezmann. Con Messi sul centro-destra e Suarez prima punta, il francese è costretto ad agire a sinistra, non certo la sua zona preferita.

Quando riceve su quel lato, perde diversi tempi di gioco, non riesce a dare imprevedibilità. Spesso, quando il Barcellona allarga su Griezmann, la manovra si arena, con l’ex Atlético che ridà palla all’indietro. Nella slide sopra c’è un esempio: vicinissimo a Semedo, una situazione in cui non si crea alcun pericolo.