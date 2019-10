Barcellona Inter: il lavoro difensivo di Brozovic

Brozovic è stato preziosissimo in fase di non possesso per l’Inter a Barcellona. I numeri lo confermano

Se l’Inter ha retto per larghe fasi del match le offensive del Barcellona molti meriti sono di Brozovic. Non a caso, il croato è stato il nerazzurro con più palloni recuperati: 4 tackle, 2 intercetti e 3 spazzate. Brozovic ha fatto bene sia quando c’era da proteggere la propria area negli ultimi metri, sia in posizioni più avanzate del campo.

Un esempio nella slide sopra, in cui il Barcellona prova a imbeccare Messi tra le linee. Skriniar effettua una coraggiosa uscita, e Brozovic è tempestivo ad accorciare in supporto del compagno, prendendo Messi alle spalle e recuperando palla. Da notare i 3 centrocampisti dell’Inter, che provano a fare densità in mezzo.