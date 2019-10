Barcellona Inter: Lautaro e la pericolosità offensiva

L’Inter è stata molto pericolosa a Barcellona, anche grazie a un ottimo Lautaro. Purtroppo non è però bastato

L’Inter contro il Barcellona ha avuto un elevato tasso di pericolosità. I nerazzurri hanno punto tanto in ripartenza quanto con uscite dal basso iper organizzate. Gli attaccanti hanno fatto un gran lavoro nei movimenti a venire incontro, prevalendo nei duelli contro i difensori avversari e premiando l’inserimento dei compagni.

Nella slide sopra c’è una slide interessante. Lautaro viene servito con una verticalizzazione da dietro, di prima serve Brozovic alle sue spalle, il quale può cambiare gioco sul lato debole per Candreva. E’ una classica giocata meccanizzata del calcio di Conte, con la punta che sa già perfettamente l’ubicazione del terzo uomo (Brozovic). Da notare la posizione tanto alta quanto larga dell’esterno, per punire gli scompensi avversari in ampiezza.