Barcellona Inter: Messi fa la differenza anche a mezzo servizio

Messi ha fatto la differenza in Barcellona Inter. Nonostante non fosse al meglio, l’argentino ha disputato una prova sontuosa

Anche se non al top a causa di un problema fisico, Messi ha fatto la differenza in Barcellona Inter. Coi suoi 6 passaggi chiave, è stato per distacco il giocatore più pericoloso del match. E’ pure il primo per tiri tentati (4) e per dribbling riusciti (l’enorme cifra di 10).

La Pulce riesce a essere totalizzante e centralizzante anche quando non è al meglio della condizione. E la strepitosa giocata che all’84’ ha portato al gol di Suarez il coronamento di un’altra prestazione da top assoluto.