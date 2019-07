Barcellona, Jordi Alba e l’importanza degli esterni offensivi

Nel calcio di oggi, i laterali di qualità sono vitali tanto nella prima costruzione quanto nella pericolosità offensiva nell’ultimo terzo di campo. Jordi Alba, terzino del Barcellona, ne è un esempio: i suoi continui inserimenti sono vitali per l’attacco blaugrana. Whoscored.com riporta dei dati interessanti in merito.

Most successful final third passes by defenders in Europe's top five leagues last season:

🥇 J. Alba — 687 (Barcelona)

🥈 K. Walker — 574 (Manchester City)

🥉 J. Kimmich — 551 (Bayern Munich)https://t.co/BwvcOK7fm0 pic.twitter.com/ix4be1hvdp

— WhoScored.com (@WhoScored) July 26, 2019