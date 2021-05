Barcellona, Laporta: «Koeman? Parleremo prossima settimana. Sul rinnovo di Messi...»

Lunga conferenza stampa di Joan Laporta: il presidente del Barcellona fa il punto della situazione dopo la fine della stagione

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha fatto il punto della situazione in casa blaugrana nella conferenza stampa di fine stagione.

RINNOVO MESSI – «La trattativa con Messi sta andando bene, ma non è conclusa. Stiamo lavorando tutti per presentare una proposta che sia coerente con le possibilità del club e che piaccia al giocatore. Perderlo avrebbe delle conseguenze e noi cercheremo di migliorare la rosa. La prossima settimana annunceremo alcuni acquisti e si comincerà a vedere la bontà del lavoro che stiamo facendo. Leo di sicuro merita di più e vuole che il Barça sia grande, ma penso che stia apprezzando molto il nostro sforzo, è entusiasta del progetto che stiamo creando, una squadra che possa tornare a vincere tutto».

SUPERLEGA – «Quando siamo entrati, il progetto era già molto avanzato e c’erano 11 club. Per il Barça era importante esserci. Il Barça non volgerà mai le spalle ai cambiamenti del mondo del calcio, anche se non riguardano le big europee. Dopo aver esaminato i documenti con gli avvocati, abbiamo concluso che avremmo dovuto farne parte ma facendo una “prenotazione”. Siamo gli unici che lo hanno fatto. Ci eravamo riservati di proporre questo progetto in Assemblea, perché questo club appartiene ai soci. La posizione del Barça è chiara: difendere i propri interessi e rendere sostenibile il calcio, risolvere problemi che affliggono i club. Se i grandi club subiscono delle perdite, finiranno per colpire anche i club più piccoli. Questo è sempre stato un tema ricorrente, sia alle riunioni del G-14 che dell’ECA. Il Barcellona cerca il dialogo con tutte le istituzioni. Ho un dialogo frequente con Tebas, Rubiales e Ceferin. A volte vedo reazioni che mi fanno pensare che intendano il dialogo in modo diverso. Difenderemo il Barcellona e promuoveremo il dialogo».

KOEMAN – «Al Barça non ci sono stagioni di transizione. Rispettiamo i risultati che abbiamo ottenuto e, come ho detto all’allenatore, valuteremo a fine stagione. Ho sempre trattato Ronald Koeman con il massimo rispetto. Ci piace parlare chiaro, abbiamo deciso di incontrarci di nuovo la prossima settimana. Ha un contratto e questo gli dà tranquillità, non c’è fretta. Stiamo discutendo con calma, c’è rispetto e ammirazione nei suoi confronti. Mi piace perché possiamo dirci tutto, il suo comportamento è impeccabile».

GUARDIOLA E XAVI – «Koeman ha un contratto, non dovete escluderlo. Stiamo parlando e siamo disposti a condividere programmi e obiettivi. Gli altri tecnici sono molto bravi e tutti vorrebbero venire qui, ma prenderemo noi la decisione. È necessario avere questi incontri e poi un periodo di riflessione Guardiola? Gli auguro di vincere la Champions League. Mi piacerebbe molto che oltre a vincerla con il Barça, la vinca anche con il City. Sarebbe meraviglioso per lui e anche per quanti di noi sono innamorati di lui. Con lui e con il City siamo amici, spero che vincano».